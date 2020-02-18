Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Александр Дубинский дал оценку отчету правительства Украины за 2019 год. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 февраля

Кастинг в Кабмин. Останется только один? © kmu.gov.ua

«Ознакомился со 100 страницами отчета Кабмина. Пустая постная х***я ни о чем. Еще немного, и Гончарука на улице поймают люди и выскажут ему это лично», — написал Дубинский.

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Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко заявлял, что депутаты Верховной Рады крайне недовольны работой министров.