Муж певицы Наташи Королевой, Сергей Глушко, известный как Тарзан, нарвался на жесткую критику подписчиков за откровенную фотографию, которую он на днях опубликовал в Instagram

Певица Наташа Королева создала в Подмосковье «маленькую Украину» © Скриншот из видео 1+1

«Композиция "Два коня", холст, масло (сливочное), имульгаторы», — подписал снимок Глушко.

Подписчики выразили возмущение и недовольство слишком откровенной фотографией. Многие отметили, что появляться в таком виде перед публикой непозволительно.

«Всё порнография в голове! Стыдобища и позор, очень унизительно!», «Ну, может, мода сейчас такая: себя так опускать», «Отвратительно», «Его надо на убой загнать, такого быка, вообще тошно смотреть, разве это мужик? Абсолютно ничего мужского не вижу, посмешище», — написали они.