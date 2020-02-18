Тарзан сфотографировал свое отражение в зеркале, он стоит абсолютно голый, а область ниже пояса закрывает фигурка коня.
«Композиция "Два коня", холст, масло (сливочное), имульгаторы», — подписал снимок Глушко.
Подписчики выразили возмущение и недовольство слишком откровенной фотографией. Многие отметили, что появляться в таком виде перед публикой непозволительно.
«Всё порнография в голове! Стыдобища и позор, очень унизительно!», «Ну, может, мода сейчас такая: себя так опускать», «Отвратительно», «Его надо на убой загнать, такого быка, вообще тошно смотреть, разве это мужик? Абсолютно ничего мужского не вижу, посмешище», — написали они.