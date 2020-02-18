Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в китайском городе Сучжоу, не дожив до своего 30-летия считаные месяцы. Об этом 18 февраля сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках

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«Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Бондарь — бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира сезона-2007/08 и юниорских Гран-при.

После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью в Китае, работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая. В мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.