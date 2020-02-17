За год до этого в столице независимого Узбекистана впервые была открыта ледовая арена. Мирзиёев тогда поручил мэрии Ташкента обеспечить квартирами советских и российских хоккеистов, поддержавших развитие данного вида спорта в республике.
«Сегодня по поручению нашего президента мы вручаем сертификаты известным на весь мир хоккеистам, чтобы они приезжали в Узбекистан, как к себе домой, и делились здесь своим опытом и знаниями, и мастерством», — заявил мэр Ташкента Дажхонгир Артыкходжаев в ходе торжественной церемонии.