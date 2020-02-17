Легендарные хоккеисты Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Александр Якушев получили квартиры в Ташкенте. Соответствующее поручение отдал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает Sputnik Узбекистан 17 февраля

Названа причина массового бегства студентов из Казахстана в Узбекистан © РИА Новости, Селезнёв | Перейти в фотобанк

«Сегодня по поручению нашего президента мы вручаем сертификаты известным на весь мир хоккеистам, чтобы они приезжали в Узбекистан, как к себе домой, и делились здесь своим опытом и знаниями, и мастерством», — заявил мэр Ташкента Дажхонгир Артыкходжаев в ходе торжественной церемонии.