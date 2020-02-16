Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо заявил о создании «Национальной платформы примирения и единства». Презентация новой структуры состоится 19 февраля, сообщило информагентство «Интерфакс-Украина» 15 февраля

«Приходите на презентацию, все расскажем, на все вопросы ответим», — сказал Сивохо.

Другой участник проекта Иван Толкачев более подробно рассказал о проекте. По его словам, платформа станет способом объединения общественных инициатив и государственных программ.

«Эта платформа создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа», — заявил он.

Зеленский наконец решил обеспечить украинскими паспортами жителей ДНР и ЛНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны специальные программы для населения Донбасса и диалог с гражданскими лицами на неподконтрольных Киеву территориях.

Эти программы, по словам Зеленского, должны стать ответом Киева на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.