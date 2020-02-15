Более того, продолжил эксперт, в конце 2019 года Окружной административный суд Киева разрешил кадастровым службам не выдавать информацию относительно того, кому принадлежит тот или иной участок земли.
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«В резолюции он написал: сделано это было потому, что очень много информации госгеокадастра (19 с чем-то миллионов записей). Мол, бедняги-сотрудники не могут разобраться, кому и что принадлежит», — негодует Гаврилечко.
Каким образом, задается вопросом экономист, власти страны хотят разрешить продажу сельскохозяйственных земель, если в стране отсутствует система учета и доступа к соответствующей информации.
Все это может привести к тому, прогнозирует специалист, что после открытия земельного рынка начнутся самые настоящие войны с оружием в руках за эту землю, как уже много раз бывало в украинской истории.