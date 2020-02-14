Глава государства поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства — нет ли «дурнопахнущего». Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заверил, что проблем нет, иначе руководство не подписало бы акт ввода предприятия.
В связи с этим Лукашенко напомнил об экологических проблемах, которые наблюдались ранее.
«Сейчас все живут экологическими проблемами, поэтому мы не можем быть в стороне. Когда мне доложили, что тут (в Светлогорске. — Ред.) дурно пахнет, разборки были жесткие», — рассказал он.
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Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» белорусские власти намеревались создавать совместно с Китаем. В октябре 2010 года было подписано соглашение с китайской корпорацией САМСЕ, общая стоимость проекта по строительству завода составил около 850 миллионов долларов.
Завод начал работать в начале 2018 года, но еще до постройки завода местные жители собрали более 10 тысяч подписей против предприятия. Эксперты обращали внимание на низкое качество производства и экологические последствия. После запуска завода жители начали страдать от неприятного запаха.