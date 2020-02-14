Минск не может оставаться в стороне от мировых экологических проблем. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК 14 февраля, передает БелТА

Такие сладкие враги народа. За что в Белоруссии арестовали всех руководителей сахарных заводов © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк Юрий Назаров заверил, что проблем нет, иначе руководство не подписало бы акт ввода предприятия.

В связи с этим Лукашенко напомнил об экологических проблемах, которые наблюдались ранее.

«Сейчас все живут экологическими проблемами, поэтому мы не можем быть в стороне. Когда мне доложили, что тут (в Светлогорске. — Ред.) дурно пахнет, разборки были жесткие», — рассказал он.

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Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» белорусские власти намеревались создавать совместно с Китаем. В октябре 2010 года было подписано соглашение с китайской корпорацией САМСЕ, общая стоимость проекта по строительству завода составил около 850 миллионов долларов.

Завод начал работать в начале 2018 года, но еще до постройки завода местные жители собрали более 10 тысяч подписей против предприятия. Эксперты обращали внимание на низкое качество производства и экологические последствия. После запуска завода жители начали страдать от неприятного запаха.