«Плюс еще заробитчане (они же здесь платят в гривнах) получили меньше, чем могли бы получить, если бы курс был на том уровне, который был заложен. Я ссылаюсь на данные Национального банка», — пояснил эксперт.
Кроме того, по его сведениям, из-за укрепления гривны и снижения цен на продукцию финансовые потери понесли украинские металлурги, чья выручка в долларах и гривнах уменьшилась на 15%.
В стране, подчеркнул Скаршевский, происходит деиндустриализация, в то время как правительство рассказывает украинским гражданам об успехах страны и необходимости якобы либерализации экономики.