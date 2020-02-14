Из-за устроенного Нацбанком резкого укрепления гривны якобы в целях борьбы с инфляцией, которое украинские предприниматели не закладывали в свои бюджеты, экспортеры потеряли около 2,5 млрд долларов. Об этом рассказал экономист Виктор Скаршевский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Кризис и дефолт приведёт к оттоку спекулятивного капитала и обвалу гривны — Скаршевский © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

Кроме того, по его сведениям, из-за укрепления гривны и снижения цен на продукцию финансовые потери понесли украинские металлурги, чья выручка в долларах и гривнах уменьшилась на 15%.

В стране, подчеркнул Скаршевский, происходит деиндустриализация, в то время как правительство рассказывает украинским гражданам об успехах страны и необходимости якобы либерализации экономики.