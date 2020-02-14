Форварда испанского футбольного клуба «Альбасете», украинца Романа Зозулю снова оскорбили болельщики. Инцидент произошел в ходе матча 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» принимала мадридский «Реал» и уступила со счетом 1:4, передает на днях as.com

Ищенко объяснил, зачем на самом деле Зеленский заступился за Зозулю © РИА Новости, Нина Зотина выкрикивали: «Зозуля — чертов нацист».

Ла Лига отправила жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Кроме того, несколько сотен фанатов «Осасуны» выкрикивали пожелания смерти в адрес капитана «Реала» Серхио Рамоса, в него также бросили зажигалку.

В конце прошлого года матч испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов «Райо», которые назвали украинца «е…ым нацистом».

Ранее Telegram-канал Украина.ру сообщал, что в «Альбасете» экс-игрок киевского «Динамо» получает порядка 500 тыс. евро за сезон.