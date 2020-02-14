Болельщики на трибунах выкрикивали: «Зозуля — чертов нацист».
Ла Лига отправила жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Кроме того, несколько сотен фанатов «Осасуны» выкрикивали пожелания смерти в адрес капитана «Реала» Серхио Рамоса, в него также бросили зажигалку.
В конце прошлого года матч испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов «Райо», которые назвали украинца «е…ым нацистом».
Ранее Telegram-канал Украина.ру сообщал, что в «Альбасете» экс-игрок киевского «Динамо» получает порядка 500 тыс. евро за сезон.