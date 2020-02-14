Первый энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом»

На Украине вышли из строя сразу четыре энергоблока АЭС — Энергоатом © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк сообщении.

Больше новостей об энергетическом потенциале Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

Сообщается, что по состоянию на утро 14 февраля в работе находятся все четыре энергоблока АЭС. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Также отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.