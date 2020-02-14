«14 февраля 2020 года в 07:40 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока», — сказано в сообщении.
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Сообщается, что по состоянию на утро 14 февраля в работе находятся все четыре энергоблока АЭС. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Также отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.