В центре Луцка работает салон массажа, который специализируется на предоставлении интимных услуг клиентам. Об этом узнали местные журналисты, передает 13 февраля ТСН

В Киеве врач сломал пациенту ребро во время массажа – СМИ © flickr.com, petemahy

На сайте размещен прайс и можно записаться на услуги интимного характера: ролевые игры в стиле «клубничка» или «строгая учительница». Всего салон предоставляет десятки различных услуг по интимному массажу.

Журналисты вызвали полицию, салон временно закрыли, но на сайте по-прежнему можно записаться на курс эротического массажа.

В полиции открыли производство, однако ранее салон уже попадал в поле зрения правоохранителей. Тогда доказательства собрать так и не смогли и дело было закрыто.