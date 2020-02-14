«Мы работаем, а вы наслаждаетесь», — гласит надпись на фасаде здания.
На сайте размещен прайс и можно записаться на услуги интимного характера: ролевые игры в стиле «клубничка» или «строгая учительница». Всего салон предоставляет десятки различных услуг по интимному массажу.
Журналисты вызвали полицию, салон временно закрыли, но на сайте по-прежнему можно записаться на курс эротического массажа.
В полиции открыли производство, однако ранее салон уже попадал в поле зрения правоохранителей. Тогда доказательства собрать так и не смогли и дело было закрыто.