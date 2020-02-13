Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от охраны, которую нанял в начале декабря прошлого года. Об этом он рассказал вечером 12 февраля в эфире «Украинского радио»

«Тяжело содержать семью». Дубилет объяснил жалобы украинских министров на зарплату © Facebook, Дмитрий Дубилет рассказал, что нанял телохранителей по просьбе его семьи. От государственной охраны он отказался, потому что процесс ее выделения достаточно сложный, а на одного человека приходится, по мнению Дубилета, слишком много сотрудников госохраны.

«Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен"», — сказал Дубилет.

По его мнению, он не был в безопасности из-за законопроекта об акцизных марок. Их хотят внедрить не только на рынке алкоголя. Таким образом, в правительстве хотят искоренить теневую торговлю.