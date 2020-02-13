По его словам, международное гуманитарное право, в частности, ратифицированная Украиной четвертая Женевская конвенция и приложения к ней обязывают Украину обеспечивать условия для сохранения жизни и здоровья мирного населения.
И экономическая блокада Донбасса, и запрет на поставки пресной воды в Крым — это запрещенные меры принуждения по отношению к гражданскому населению, и рано или поздно украинское государство должно будет дать им оценку, отметил политик.
«Недопустимо, препятствуя обеспечению мирных граждан Украины жизненно важными ресурсами, говорить о том, что это необходимо для политического давления на Российскую Федерацию. В первую очередь это репрессивные меры по отношению к нашим соотечественникам. И они должны быть прекращены», — заявил Вадим Новинский.
Он также напомнил, что потеря суверенитета Украины над Крымом и Донбассом произошла вследствие политики, начатой властью Петра Порошенко, а жители Крыма и Донбасса, которых якобы хотят вернуть в Украину, живут в условиях экономической блокады.
Это не только не ведет к реинтеграции, но и усугубляет пропасть между данными регионами и остальной Украиной, ослабляя государственность страны.
«Считаю, профильный комитет Верховной Рады должен воздерживаться от подобных политических заявлений, особенно когда речь идет о жизнеобеспечении миллионов граждан Украины», — добавил народный депутат.
Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили с апреля 2014 года.
Инициатором этого решения называет себя экс-вице-премьер Автономной республики Крым в составе Украины Андрей Сенченко, который в начале 2014 года исполнял обязанности первого замглавы Администрации президента Украины.