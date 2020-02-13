Если РФ и США заключат «большую сделку» в вопросе Украины, это не приведет к урегулированию украинского кризиса. Об этом рассказал американист Борис Межуев 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн ©

Как правило, подчеркнул политолог, подобные соглашения заканчиваются победой более сильной стороны. Украинскую же проблему, по его мнению, можно решить, выведя эту проблему из политического поля.

«То есть давайте займемся другими более глобальными проблемами: терроризм, распространение вирусов, ядерное разоружение. А украинская проблема решится сама по себе в ходе перестройки всей системы», — пояснил Межуев.

В то же время, добавил американист, президент США Дональд Трамп в канун выборов заинтересован в том, чтобы представить обществу некие яркие действия на внешнеполитической арене, вроде визита Никсона в Москву в 1972 году

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.