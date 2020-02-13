В центре города Шостка Сумской области люди обратили внимание экстренных служб на лужи фиолетового цвета и потребовали проверить, что это за вещество. Об этом 13 февраля говорится в сюжете ТСН

Отмечается, что местные жители вызвали полицию и экстренные службы, проверить, не разлит ли яд. Место загрязнения огородили, движение транспорта перекрыли. В Сумской области обнаружили загадочный склеп с металлическим гробом © Фото: Ваш шанс

«Пока полицейские опрашивали свидетелей, к ним подошел растерянный мужчина. Он оказался водителем грузовика, перевозившего краску. По его словам, на повороте одна из емкостей выпала, разбилась и покрасила перекресток», — говорится в сообщении.

Водитель рассказал, что краситель изготовлен на водяной основе, поэтому угрозы для людей и окружающей среды не представляет. Краску с дороги смыли, а разбитую емкость с остатками жидкости отправили на проверку.