Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев признался в продолжительном употреблении наркотиков и призвал народ Казахстана объединиться против властей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook 13 февраля

«Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна начинается новое начало!» — написал он.

Симонов объяснил, как и почему Казахстан пытается уклониться от поставок нефти для Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дарига Назарбаева, за то, что он якобы обладает информацией о коррупции в высших эшелонах казахской власти в сфере поставок газа в РФ.

Более подробно он, по его словам, рассказал об этом в интервью британской газете Times.

В своем посте он сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища и обратился к правительству США с просьбой ввести санкции против властей Казахстана, аналогичные антироссийским, и заявил, что опасается за свою жизнь.