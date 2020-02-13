«Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна начинается новое начало!» — написал он.
По его словам, его преследует семья, в частности его мать Дарига Назарбаева, за то, что он якобы обладает информацией о коррупции в высших эшелонах казахской власти в сфере поставок газа в РФ.
Более подробно он, по его словам, рассказал об этом в интервью британской газете Times.
В своем посте он сообщил, что попросил в Великобритании политического убежища и обратился к правительству США с просьбой ввести санкции против властей Казахстана, аналогичные антироссийским, и заявил, что опасается за свою жизнь.