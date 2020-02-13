Отмечается, что в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлен.
«Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», — говорится в сообщении.
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При этом в «Укрпочте» подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о безопасности посылок и пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
Тем временем число жертв новой пневмонии выросло до 1 тысячи 114 человек, зараженных уже 45 тысяч 127 человек. Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в декабре в Китае.