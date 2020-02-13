«Укрпочта» с 12 февраля приостановила получение посылок для отправки в Китай. Об этом сообщила пресс-служба компании

Врач рассказала, грозит ли получателям посылок AliExpress коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», — говорится в сообщении.

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При этом в «Укрпочте» подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о безопасности посылок и пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Тем временем число жертв новой пневмонии выросло до 1 тысячи 114 человек, зараженных уже 45 тысяч 127 человек. Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в декабре в Китае.