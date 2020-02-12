О возможности совместного проведения Олимпиады заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года в ответ на предложение своего украиского коллеги Владимира Зеленского.
По его словам, обе страны могут «замахнуться на Олимпийские игры».
«Я предлагаю с участием Национального олимпийского комитета, Национального комитета спорта инвалидов предложить Республике Беларусь образовать совместную рабочую группу из представителей заинтересованных центральных органов исполнительной власти, национальных спортивных федераций для изучения таких возможностей», — сказал Бородянский.
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По прогнозам Зеленского, Украина может подать заявку на проведение Олимпийских игр уже через несколько лет.