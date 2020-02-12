Украина и Белоруссия могут создать рабочую группу для подготовки предложений по совместному проведению Олимпийских игр. Об этом 11 февраля на заседании оргкомитета по подготовке украинских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио заявил министр культуры и спорта Владимир Бородянский, передает УНН

«Для двух стран это под силу»: Лукашенко хочет провести Олимпиаду совместно с Украиной © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в октябре прошлого года в ответ на предложение своего украиского коллеги Владимира Зеленского.

По его словам, обе страны могут «замахнуться на Олимпийские игры».

«Я предлагаю с участием Национального олимпийского комитета, Национального комитета спорта инвалидов предложить Республике Беларусь образовать совместную рабочую группу из представителей заинтересованных центральных органов исполнительной власти, национальных спортивных федераций для изучения таких возможностей», — сказал Бородянский.

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По прогнозам Зеленского, Украина может подать заявку на проведение Олимпийских игр уже через несколько лет.