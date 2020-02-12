По словам политика, «надо уходить от устаревших стандартов и нормативов».
«Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти "брежневские" дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы. От дорожек давно стоит отказаться, и я уверена, что эта задача РЖД по плечу», — сказала спикер.
Матвиенко, говоря о проблемах РЖД, добавила, что «есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности».
По ее мнению, необходимо наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов, так как «есть еще остановочные пункты без нормальных платформ».