По его словам, за 2019 год реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд гривен (около 50 млрд рублей) расходов по обслуживанию государственного долга.
«Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом», — написал премьер.
Также Гончарук отметил, что создание агентства было необходимо для выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.