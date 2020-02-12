Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для того, чтобы Украина избавилась от проблем с погашением ранее взятых заимствований. Об этом 12 февраля сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук

Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк словам, за 2019 год реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд гривен (около 50 млрд рублей) расходов по обслуживанию государственного долга.

«Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом», — написал премьер.

Также Гончарук отметил, что создание агентства было необходимо для выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.