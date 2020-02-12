Эстония вошла в топ-50 самых дорогих для проживания стран мира, обогнав Литву и Латвию. Об этом говорится в Исследовании американского журнала CeoWorld Magazine, опубликованного в феврале

Эстония заняла пятидесятое место с результатом 50,93 балла, Латвия — 58 место с 47,94 баллами, а Литва 66 место (44,28 балла). При этом в Латвии дешевле оказалась аренда жилья, в Эстонии — самая высокая покупательская способность, а в Литве — самые дешевые продукты.

Для определения самых дорогих стран аналитики изучали индексы потребительских цен и стоимости жизни Numbeo. Кроме того, учитывались публикации многочисленных национальных и международных СМИ о ценах на жилье и продукты.

Было выделено пять основных показателей: покупательская способность населения, прожиточный минимум, стоимость продуктов питания, арендная плата и цены в общепите.

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На четвертом месте расположилась Япония, а на пятом — Германия.

Россия в этом рейтинге заняла 82 место, а Украина — 107-е.

В конце списка из 132 стран оказались Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.