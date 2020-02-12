Народный избранник отмечает, что, если верить данным Госстата, то инфляции на Украине практически нет: в сравнении с декабрем 2019 года индекс инфляции повысился за январь 2020 года всего на 0,2%.
Между тем подсчеты того же Госстата показывают, что резко подскочили цены на образование, алкоголь и связь, есть рост стоимости и по многим другим товарам и услугам.
Необычно выглядит и калькуляция правительства. Вопреки тому, что цены на газ были снижены на 21,1%, существенно выросли коммунальные платежи.
Тарифы подскочили на:
- водоснабжение — на 11,1%;
- канализацию — на 9,1%;
- содержание придомовых территорий и домов — на 6,6%;
- ремонт жилья — на 3,2%;
- отопление и горячую воду — на 0,5%.
«Людям обещали снижение коммунальных тарифов, а все произошло наоборот — цены на отопление в январе поднялись почти на 50%, и люди еще получили вторую квитанцию за услугу по доставке газа. Нет никакой связи между правительством и жизнью людей», — отметил Дубинский.
По его мнению, правительство не понимает, как действовать, у министров есть только ролики и красивые презентации, больше они ничего не умеют.
«Поезд катится сам по себе, и никто не знает, где он сойдет с рельс», — добавил политик.
Госстат оптимистично заявляет о сильном падении стоимости яиц (15,5%), одежды и обуви (на 3,3%) в январе 2020 года. Однако жители Украины ощущают ситуацию совершенно по-другому, уверен политик.
«Чувствуете падение инфляции и курса доллара? Да нет. Все потому, что ничего не происходит, реально не дешевеет ничего. Доходы населения падают — цены растут. Мы находимся в экономическом кризисе. Реальные цены растут, все это видят и понимают. Но никаких мер никто не принимает», — подчеркнул Дубинский.