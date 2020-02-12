Потребительские цены на Украине продолжают расти, при этом данные правительства и Госстата выглядят противоречиво, написал депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский на своем персональном сайте dubinsky.pro 11 февраля

Азаров: «Замедление темпов инфляции связано со снижением покупательной способности» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Между тем подсчеты того же Госстата показывают, что резко подскочили цены на образование, алкоголь и связь, есть рост стоимости и по многим другим товарам и услугам.

Необычно выглядит и калькуляция правительства. Вопреки тому, что цены на газ были снижены на 21,1%, существенно выросли коммунальные платежи.

Тарифы подскочили на:

водоснабжение — на 11,1%;

канализацию — на 9,1%;

содержание придомовых территорий и домов — на 6,6%;

ремонт жилья — на 3,2%;

отопление и горячую воду — на 0,5%.

«Людям обещали снижение коммунальных тарифов, а все произошло наоборот — цены на отопление в январе поднялись почти на 50%, и люди еще получили вторую квитанцию за услугу по доставке газа. Нет никакой связи между правительством и жизнью людей», — отметил Дубинский.

По его мнению, правительство не понимает, как действовать, у министров есть только ролики и красивые презентации, больше они ничего не умеют.

«Поезд катится сам по себе, и никто не знает, где он сойдет с рельс», — добавил политик.

Госстат оптимистично заявляет о сильном падении стоимости яиц (15,5%), одежды и обуви (на 3,3%) в январе 2020 года. Однако жители Украины ощущают ситуацию совершенно по-другому, уверен политик.

«Чувствуете падение инфляции и курса доллара? Да нет. Все потому, что ничего не происходит, реально не дешевеет ничего. Доходы населения падают — цены растут. Мы находимся в экономическом кризисе. Реальные цены растут, все это видят и понимают. Но никаких мер никто не принимает», — подчеркнул Дубинский.