То, что Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины вскоре после назначения Дмитрия Козака на должность замглавы Администрации президента РФ, где он будет заниматься украинским вопросом, не более чем совпадение, рассказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин в комментарии изданию Украина.ру 11 февраля

«Что касается назначений Козака и Ермака, то призываю не строить тут конспирологоческих теорий. Не нужно искать никакого «сговора» между Путиным и Зеленским по «сдаче» Донбасса. Зеленский «не зрадив Україну» назначением Ермака "в угоду Путину"», — сказал Кузьмин.

Зеленский опоздал с отставкой Богдана — Ренат Кузьмин © Иван Пономарев

Украинский политик выразил надежду на то, что «и Козак в России, и Ермак в Украине сделают все от них зависящее для прекращения войны на Донбассе».