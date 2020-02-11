«Что касается назначений Козака и Ермака, то призываю не строить тут конспирологоческих теорий. Не нужно искать никакого «сговора» между Путиным и Зеленским по «сдаче» Донбасса. Зеленский «не зрадив Україну» назначением Ермака "в угоду Путину"», — сказал Кузьмин.
По его словам, «эти кажущиеся синхронными назначения — обычное совпадение, на которое в другой ситуации никто бы не обратил внимания».
Украинский политик выразил надежду на то, что «и Козак в России, и Ермак в Украине сделают все от них зависящее для прекращения войны на Донбассе».