В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников погромов задержаны.
По словам Грозина, конфликты этнических казахов с представителями нацменьшинств вспыхивают в среднем раз в год.
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Уже происходили столкновения с армянами, уйгурами, турками-месхетинцами, киргизами и узбеками, однако столь масштабный конфликт с таким количеством погибших произошел в Казахстане впервые.
«Дело в том, что все эти погромы происходят в сельской местности. В мегаполисах или более мелких областных центрах редко происходят межэтнические столкновения. Русские, по большей части, живут рассеянно… То есть представить столкновение между русскими и казахами сейчас пока сложно в силу казахской погромной ментальности», — рассказал Грозин.
Изначально массовые беспорядки вспыхнули на окраине села Масанчи, где подавляющее большинство населения составляют дунгане, потомки китайских мусульман, переселившихся сюда еще в середине позапрошлого века.
Позже погромы прошли и в поселках Аухатты и Булан-Батыр. Погромщики были вооружены сельхозинструментом, металлическими прутами и огнестрельным оружием. По официальной версии, беспорядки спровоцировал дорожный конфликт.