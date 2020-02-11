Опасность того, что этнический конфликт на юге Казахстана затронет русское население страны, существует, но пока она не слишком велика. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Казахский национализм: новая угроза для России?

По словам Грозина, конфликты этнических казахов с представителями нацменьшинств вспыхивают в среднем раз в год.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Уже происходили столкновения с армянами, уйгурами, турками-месхетинцами, киргизами и узбеками, однако столь масштабный конфликт с таким количеством погибших произошел в Казахстане впервые.

«Дело в том, что все эти погромы происходят в сельской местности. В мегаполисах или более мелких областных центрах редко происходят межэтнические столкновения. Русские, по большей части, живут рассеянно… То есть представить столкновение между русскими и казахами сейчас пока сложно в силу казахской погромной ментальности», — рассказал Грозин.

Изначально массовые беспорядки вспыхнули на окраине села Масанчи, где подавляющее большинство населения составляют дунгане, потомки китайских мусульман, переселившихся сюда еще в середине позапрошлого века.

Позже погромы прошли и в поселках Аухатты и Булан-Батыр. Погромщики были вооружены сельхозинструментом, металлическими прутами и огнестрельным оружием. По официальной версии, беспорядки спровоцировал дорожный конфликт.