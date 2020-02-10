Чтобы не допустить завоза в Сумскую область коронавируса, местные власти приняли решение на две недели изолировать студентов, которые на зимние каникулы ездили в Китай. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации

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