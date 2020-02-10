«Ректорам СНАУ и СумГПУ, СумГУ, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй. Речь идет про изолирование группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, будет отсрочен возврат в Сумы на обучение остальных студентов из Китая.