Заслуженная артистка Украины не смогла разжалобить мозолистыми пятками почтеннейшую публику. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру

Президент украинского футбольного клуба умеет завязывать шнурок языком © Ирина Морозюк Instagram Светлана Лобода устала. И решила поделиться своим настроением с народными массами, — сообщает телеграм-канал Украина.ру. — Мол, вот жизнь-то, в Мексику слетала, платья померила, с макияжем поработала, прорепетировала генерально, ноги в кровь стоптала".

В качестве доказательства Лобода выставила достаточно натуралистичный снимок с лопнувшими мозолями. И добавила, кому-де ещё кажется, что жизнь артиста — сплошная разлюли-малина?

Певица собрала больше сотни тысяч лайков поддержки, но и вызвала бурю гневных комментариев.

Не все прочувствовали, как трудна и неказиста жизнь эстрадного артиста. Лободу послали в шахту, к мартену, асфальт укладывать и заниматься еще кто его знает чем, но непременно тяжелым и слабо оплачиваемым. В том смысле, что на производстве люди тоже немножко устают, так ещё и получают несравнимо меньшие деньги. Некоторым, представьте себе, даже на Мексику не хватает.

Словом, холодная стена непонимания отделила Заслуженную артистку Украины от части ее аудитории. Классовая разница, понимаете ли! Ничего не попишешь, как говорил герой фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Егор Шилов, это наука — марксизм.