Выступление сборной Украины по художественной гимнастике на турнире серии Гран-при в Москве возмутило лидеров украинской диаспоры в Канаде. Об этом 10 февраля сообщает Telegram-канал Украина.ру

Гончарук хочет сделать экс-вратаря «Динамо» министром спорта Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Евы Мелещук и Кристины Пограничной.

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Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий восхищения любителей спорта не разделила и направила письмо министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко.

По ее словам, своей поездкой в Россию сборная оскорбила «воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину».

Хичий попросила украинских чиновников проследить, чтобы ничего подобного впредь не повторялось.