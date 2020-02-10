В Москве российские болельщики аплодировали каждому удачному элементу в программах украинок Евы Мелещук и Кристины Пограничной.
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Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий восхищения любителей спорта не разделила и направила письмо министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко.
По ее словам, своей поездкой в Россию сборная оскорбила «воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину».
Хичий попросила украинских чиновников проследить, чтобы ничего подобного впредь не повторялось.