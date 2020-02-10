«Знаете такие теплые меховые наушники, которые девочки носят? Ну все же наверняка видели. <…> Сломались они у нас — дужка треснула. Остатки (сами уши) естественно были отданы ребенку для игр. Сегодня ребенок решил их разобрать и прибежал с криком: "Смотри, что я целый год на ушах носила!". Я всегда думала, что они китайские. А нет, наши, родные», — написала Канаева.
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Судя по снимкам, которые она приложила к посту, производители наклеили поролон и мех на крышку от варенья «Панночка».
«Как теперь с этим жить? Начинаю разбирать наши», «Ты сделала мой день», «Вот так находка. Такое ноу-хау нужно патентовать», — посмеялись пользователи в комментариях.