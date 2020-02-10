На Украине продают меховые наушники из металлических крышек для банок. Об этом 9 февраля сообщила киевлянка Мария Канаева на своей странице в Facebook

«Тошнотворные конфеты»: украинцев кормят сладостями с личинками и черной плесенью © sergeyg7987 / flickr

Больше новостей о необычных товарах в украинских магазинах читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Судя по снимкам, которые она приложила к посту, производители наклеили поролон и мех на крышку от варенья «Панночка».

«Как теперь с этим жить? Начинаю разбирать наши», «Ты сделала мой день», «Вот так находка. Такое ноу-хау нужно патентовать», — посмеялись пользователи в комментариях.