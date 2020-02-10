Дипломатические отношения России и Украины были свернуты по инициативе Киева, но Москва не будет против возобновления контактов и обмена послами. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете»

В Верховной Раде выступили против назначения посла России на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Лавров.

Он напомнил, что даже в нынешних условиях Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, сфере транспорта, гуманитарных делах, в семейных связях.

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«Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», — отметил глава российского МИД.

Украина отозвала для консультаций своего посла из России в 2014 году, после чего он так и не вернулся в Москву. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году.