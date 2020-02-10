«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал Лавров.
Он напомнил, что даже в нынешних условиях Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, сфере транспорта, гуманитарных делах, в семейных связях.
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«Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», — отметил глава российского МИД.
Украина отозвала для консультаций своего посла из России в 2014 году, после чего он так и не вернулся в Москву. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году.