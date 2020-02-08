Пока вопрос Украины не будет решен, эта тема из информационного пространства России не уйдет. Это понимают даже те, кто требует прекратить разговоры на украинскую проблематику и заняться внутренними проблемами страны. Об этом рассказал телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян

Нравится это кому-то или нет, подчеркнул журналист, но россияне и украинцы являются одним народом, что прекрасно понимают те же украинские граждане, любящие поговорить о своей независимости.

Если спросить у любого прохожего в России, есть ли у него родственники на Украине, рассуждает Бабаян, то либо сам окажется выходцем из Украинской ССР, либо же у него там есть друзья или родственники.

И если на Украине что-то болит (а эта страна больная, и болеет тяжело), в России это не может восприниматься так же, как если бы нечто подобное происходило в Молдавии или Узбекистане, заключил собеседник издания.