«Мы запустили проект «Своя правда» на НТВ. Целый месяц делали программы на наши внутренние темы (образование, проблемы опеки, качество лекарств в аптеках, скорая помощь ЖКХ). И где-то раз в неделю мы делали программу об Украине. Как вы думаете, у какой из них был выше рейтинг?», — пояснил он.
Нравится это кому-то или нет, подчеркнул журналист, но россияне и украинцы являются одним народом, что прекрасно понимают те же украинские граждане, любящие поговорить о своей независимости.
Если спросить у любого прохожего в России, есть ли у него родственники на Украине, рассуждает Бабаян, то либо сам окажется выходцем из Украинской ССР, либо же у него там есть друзья или родственники.
И если на Украине что-то болит (а эта страна больная, и болеет тяжело), в России это не может восприниматься так же, как если бы нечто подобное происходило в Молдавии или Узбекистане, заключил собеседник издания.