В китайском Ухане правоохранители прямо на улицах задерживают местных жителей с подозрением на коронавирус. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило британское издание Daily Mail

Умер первый сообщивший о коронавирусе врач © twitter.com/PDChina задерживают на улицах города либо в их собственных домах. Специалисты проводят проверки «от двери до двери», чтобы вовремя найти и изолировать больного.

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Отмечается, что в карантинные зоны помещают тех горожан, у кого подтверждено заражение вирусом, тех, кто ощущает соответствующие симптомы, а также тех, кто находился в тесном контакте с зараженным.

По последним данным во всем мире зарегистрировано 34 889 случаев заражения коронавирусом 2019-nCov, 724 человека скончались, 2 152 выздоровели.