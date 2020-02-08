Ранее стало известно, что министр задекларировала покупку квартиры в Киеве, общей площадью 46,6 кв.м. Новое жилье обошлось Новосад 944 200 грн. (2, 4 млн рублей).
«Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей будто только что приобретенной квартире. К сожалению, никакой сенсации — эта квартира в моей декларации с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон», — написала Новосад.
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По ее словам, убедиться в этом можно, заглянув в ее декларацию за 2017 и 2018 годы.