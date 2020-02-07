Новым сотрудником российского международного телеканала RT стал Виктор Согомонян, бывший пресс-секретарь второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом 7 февраля сообщил Sputnik Армения

Согомонян будет заниматься подготовкой аналитического контента.

Армения отказалась от украинского мяса из-за вирусной болезни © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Сейчас доктор политических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Виктор Согомонян возглавляет офис экс-президента.

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Как сообщает Sputnik, он автор множества научных монографий по теории власти и ряда статей, посвященных феномену современного популизма.

Также Согомонян издал учебное пособие «Пресс-секретарь президента: все о работе пресс-секретаря главы государства».

Его бывший шеф Роберт Кочарян сейчас находится под стражей по подозрению в свержении конституционного строя. Дело в отношении него возбудили после разгона акций протеста 1 марта 2008 года.