Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс направил в Еврокомиссию запрос в связи с тем, что компания Apple обозначает в некоторых своих сервисах Крым российской территорией, передает RT 6 февраля

Apple раздора. Как предприимчивые украинцы утилизировали негодование своей власти © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами», — говорится в обращении Ауштрявичюса, направленном в ЕК.

Он поинтересовался, какие есть механизмы у Брюсселя для воздействия на компании, которые «нарушают нормы ЕС и международного права, как в случае Apple в России, соблюдая сомнительные законы некоей третьей страны».

Подробнее о воссоединении Крыма с Россией читайте в Telegram-канале Украина.ру

Стоит отметить, что ошибку с отображением Крыма на картах российских пользователей исправила не только Apple, но и Google. При этом Министерство финансов США отказалось комментировать возможность введения санкций против Apple.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, после того как на Украине произошел госпереворот, а на полуострове был проведен референдум. Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.