Осенью 2019 года Apple стала обозначать в сервисе «Погода» Крым как часть РФ. Как пояснили в компании, это было сделано в соответствии с российским законодательством и, прежде чем принять такое решение, они изучили американское и международное законодательство.
«Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами», — говорится в обращении Ауштрявичюса, направленном в ЕК.
Он поинтересовался, какие есть механизмы у Брюсселя для воздействия на компании, которые «нарушают нормы ЕС и международного права, как в случае Apple в России, соблюдая сомнительные законы некоей третьей страны».
Подробнее о воссоединении Крыма с Россией читайте в Telegram-канале Украина.ру
Стоит отметить, что ошибку с отображением Крыма на картах российских пользователей исправила не только Apple, но и Google. При этом Министерство финансов США отказалось комментировать возможность введения санкций против Apple.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, после того как на Украине произошел госпереворот, а на полуострове был проведен референдум. Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.