Число жертв нового коронавируса в Китае выросло на 73 человека - до 563 человек. Об этом 6 февраля сообщает Reuters

Коронавирус: круизный лайнер с двумя россиянами отправили на карантин в Японии © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк болезни, из-за которой закрываются китайские города, а тысячи людей по всему миру вынуждены находиться в карантине.

В провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, в среду зафиксировали 70 новых случаев смертельного исхода и почти 3 тысячи новых подтвержденных случаев заболевания. Другие жертвы были зафиксированы в городе Тяньцзинь и провинции Гуйчжоу.

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Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая.