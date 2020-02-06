Политолог Богдан Безпалько сделал несколько прогнозов по результатам предстоящей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он сделал это в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

Белорусский политолог рассказала о задачах Лукашенко на встрече с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По мнению Безпалько, Лукашенко смог просчитать, что закупать нефть в Норвегии, Австралии, Венесуэле и даже в Азербайджане или Казахстане — это слишком дорого для белорусской казны, и едет в Россию ради скидок на углеводород.

«Может быть, результатом этой встречи станет продолжение переговоров, на которых Белоруссия и Россия придут к компромиссу, но вряд ли на тех условиях, на которых Лукашенко хотел заключить договоренности в декабре, и вряд ли на тех условиях, которые Россия предлагала ему тогда», — отметил эксперт.

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Впрочем, он также не исключил варианта, при котором Лукашенко «вновь вспыхнет и уедет» или вовсе откажется от встречи в последний момент.

При этом, по словам политолога, возможно, что переговоры завершатся хорошо, но без каких-либо конкретных результатов: стороны просто в очередной раз заявят, что они по-прежнему поддерживают стремление к единству, к развитию Союзного государства, к соблюдению суверенитета обеих стран, к взаимному сотрудничеству и так далее.

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