Почему президент Белоруссии Александр Лукашенко решил встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чем эта встреча может обернуться и какую роль в этом сыграли США? На эти вопросы политолог Богдан Безпалько ответил в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам – Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Лукашенко также заявил, что в отношениях России и Белоруссии наступил «некий момент истины».

- Богдан, как по-вашему, что имел в виду Лукашенко, говоря о «моменте истины»?

— Вы знаете, Лукашенко в принципе трудно понять, потому что он иногда срывается на лексику из мест не столь отдаленных. Но, вероятно, это очередное его громкое пафосное заявление, которых он делал уже много за всю свою карьеру.

Очевидно, что он приедет опять ради скидок на углеводород. Вероятно, он смог просчитать, что закупать нефть в Норвегии, Австралии, Венесуэле и даже в Азербайджане с Казахстаном — это очень дорого для белорусской казны. И, вероятно, его требования снизятся.

- Чего можно ожидать от этой встречи?

Лукашенко заявил, что подружился с величайшей мировой империей © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В принципе до встречи пока говорить что-либо здесь невозможно. Может быть, Лукашенко опять вспыхнет и уедет. Может, он откажется от встречи в последний момент, а может, встреча завершится хорошо, но без каких-либо конкретных результатов: стороны выйдут и скажут, что они по-прежнему поддерживают стремление к единству, к развитию Союзного государства, к соблюдению суверенитета наших стран, к взаимному сотрудничеству и так далее.

- Ну, вчера (4 февраля. — Ред.) Лукашенко сказал, что готов закупать у России нефть по мировым ценам. Кстати, этому предшествовала его встреча с госсекретарем США Майком Помпео, после которой белорусский президент отметил, что в отношениях Минска и Вашингтона произошло «значительное потепление».

Как думаете, это визит Помпео повлиял на позицию Лукашенко в переговорах с Россией?

— Вы знаете, мы же не знаем деталей визита Помпео. Тут ходили слухи вплоть до того, что Помпео привез послание Лукашенко, где предлагал создать там чуть ли не в рамках определенной сделки государство типа Речи Посполитой.

Я думаю, что Помпео во время своего визита просто не дал Лукашенко каких-либо надежд на то, что он будет получать углеводороды или деньги на условиях, равных ранее российским, или даже на тех условиях, которые он сейчас просчитывает как компромиссные. Да, Помпео сказал: мы готовы поставлять нефть стопроцентно. Но очевидно же, что сланцевая нефть плюс транспортное плечо из США, плюс транспортное плечо и разгрузка в портах, доставка железной дорогой до Белоруссии сделают эту нефть золотой.

«Момент истины наступил». Лукашенко сообщил, когда встретится с Путиным © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Поэтому, думаю, что этот факт тоже ляжет на чашу весов в переговорах между президентами России и Белоруссии.

- А что насчет слов Лукашенко о том, что США — это «величайшая империя», с которой надо выстраивать отношения?

— Я так думаю, эти слова Лукашенко о том, что США — это величайшая империя, с которой надо выстраивать отношения, показывает его отношение к США. Ну, если США — это величайшая империя, и она настолько важна для внешней политики Белоруссии, ну, тогда пусть эта величайшая империя и оплачивает все желания Лукашенко и все необходимости экономики Белоруссии.

Пусть американцы дадут льготный кредит, пусть они предоставят нефть по ценам, которые устроят белорусского президента, или пусть, соответственно, тогда на эти деньги, которые американцы ему дадут, он закупит нефть у нас — она все равно будет дешевле американской.

Что касается Помпео, то он, с моей точки зрения, даже немного унизил Белоруссию, потому что он сказал, что США помогут построить, наконец-то, полноценное, суверенное, независимое государство. До нынешнего момента США, видимо, не рассматривали Белоруссию как сколь-нибудь независимое, суверенное государство.