«Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между АО «Укрзализныця», компанией DeutscheBahn AG, компанией DB Engineering&ConsultingGmbH о стратегическом партнерстве по развитию АО «Укрзализныця», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что подписание меморандума состоится во время встречи украинской делегации во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и делегации компании DeutscheBahn во главе с членом правления по вопросам инфраструктуры DeutscheBahn AG Рональдом Пофаллой.