Администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» подпишет меморандум о взаимопонимании с самым крупным железнодорожным оператором Германии DeutscheBahn. Об этом 5 февраля сообщается на сайте Кабинета министров Украины

Украина.ру на Youtube Не побоялся: американский композитор дал концерт в Донецке — видео