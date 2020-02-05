Отбор кандидатов от Украины для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН начался накануне и продлится месяц. Об этом 5 февраля сообщило ведомство Арсена Авакова в своем Facebook

Американские эксперты о миротворцах в Донбассе: Любой вариант, кроме российского © Facebook, United Nations Peacekeeping

Кроме того, сообщается, что особое внимание со стороны ООН во время отбора в миротворческие миссии уделяется гендерным аспектам, которые определены резолюцией Совета Безопасности ООН «Женщины, мир, безопасность».

«В этом году начало отбора кандидатов начался 4 февраля и продлится месяц. Указанная резолюция определяет важность роли и участия женщин в операциях по поддержанию мира и безопасности, в разрешении конфликтов, мирных переговорах и восстановлении после конфликтов», — говорится в сообщении.