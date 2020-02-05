Отмечается, что уже 19 лет подряд украинцы принимают активное участие в урегулировании конфликтов, защите гражданского населения и реформировании военных и правоохранительных структур на территории иностранных государств.
Кроме того, сообщается, что особое внимание со стороны ООН во время отбора в миротворческие миссии уделяется гендерным аспектам, которые определены резолюцией Совета Безопасности ООН «Женщины, мир, безопасность».
«В этом году начало отбора кандидатов начался 4 февраля и продлится месяц. Указанная резолюция определяет важность роли и участия женщин в операциях по поддержанию мира и безопасности, в разрешении конфликтов, мирных переговорах и восстановлении после конфликтов», — говорится в сообщении.