Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может получить от Киева способ «немножечко надавить» на Российскую Федерацию, потому что у Москвы и Анкары сложные отношения в Идлибе, погибли турецкие военнослужащие. Об этом сообщил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

«Мы не можем с этим мириться»: Эрдоган выдвинул обвинения России © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Поэтому Эрдоган вынужден прибегать к каким-то другим способам давления на Россию, в том числе через «Слава Украине!» и различного рода мероприятия, связанные с крымским вопросом. Чего хочет Эрдоган? Он хочет, чтобы Путин каким-то способом осадил Башара Асада и заставил не только сирийские, но и иранские власти, ушки которых здесь торчат за сирийскими, уважать турецкие интересы в Сирии», — сказал Мирзаян.

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