По его словам, с точки зрения международного права Эрдоган ничего требовать не может, потому что его военнослужащие находятся незаконно на территории другой страны.
«Поэтому Эрдоган вынужден прибегать к каким-то другим способам давления на Россию, в том числе через «Слава Украине!» и различного рода мероприятия, связанные с крымским вопросом. Чего хочет Эрдоган? Он хочет, чтобы Путин каким-то способом осадил Башара Асада и заставил не только сирийские, но и иранские власти, ушки которых здесь торчат за сирийскими, уважать турецкие интересы в Сирии», — сказал Мирзаян.
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