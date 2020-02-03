В интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян объяснил, зачем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает называть Крым украинским и в то же время пытается укрепить сотрудничество с Россией

3 февраля турецкий лидер прибыл в Киев с официальным визитом. Председатель парламентской группы дружбы Турции и Украины, депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш заявил, что у этой поездки два приоритета: экономический и политический.

Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отлётом на Украину сказал журналистам: «Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тут же напомнил турецкому лидеру, что приглашение российских властей посетить Крым по-прежнему в силе. Однако все прекрасно понимают, что никуда Эрдоган не полетит. Манёвры вокруг Крыма, Москвы и Киева. Зачем Эрдоган прилетел к Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Об истинном смысле визита президента Турции на Украину в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

- Геворг, что в первую очередь мешает Эрдогану полететь в Крым, если он так уверен в своей позиции: проблема Северного Кипра, нежелание идти наперекор Штатам, желание сблизиться с Киевом или что?

— Отсутствие политической целесообразности. Что Эрдоган получит от того, что приедет в Крым? Он получит обвинение в том, что встал на сторону России. Причём сам по себе визит Эрдогана будет означать, что он фактически признаёт российскую юрисдикцию над полуостровом, признаёт бесплатно, ничего не получая взамен от Владимира Путина.

Что Эрдоган с этого получит? Ничего, кроме геморроя. Соответственно, признавать пока ничего он не собирается. Ему выгодно поддерживать ситуацию в таком подвешенном состоянии и, грубо говоря, зарабатывать, торгуясь с Владимиром Владимировичем по нужным вопросам.

Здесь нет никакого заговора — есть элементарная политическая целесообразность или её отсутствие, как в этом случае. Если бы я был на месте Эрдогана, я бы тоже не стал себя ограничивать в различных возможностях, и в Крым бы не поехал.

- Какую выгоду от Киева Эрдоган может получить сейчас?

— Эрдоган может получить от Киева контракты, Эрдоган может получить от Киева способ немножечко надавить на Российскую Федерацию, потому что у Москвы и Анкары сложные отношения в Идлибе, погибли турецкие военнослужащие. С точки зрения международного права Эрдоган ничего требовать не может, потому что его военнослужащие находятся незаконно на территории другой стороны. Там их обстреляли, они погибли, представлять эту ситуацию как атаку сирийского режима на Турцию можно, извините, только в рамках какой-то иезуитской логики. Каким образом сирийские власти могут атаковать Турцию на территории Сирии? Поэтому Эрдоган вынужден прибегать к каким-то другим способам давления на Россию, в том числе через «Слава Украине!» и различного рода мероприятия, связанные с крымским вопросом.

Чего хочет Эрдоган? Он хочет, чтобы Путин каким-то способом осадил Башара Асада и заставил не только сирийские, но и иранские власти, ушки которых здесь торчат за сирийскими, уважать турецкие интересы в Сирии. Извините, Реджеп Ахметович, уважать турецкие интересы, конечно, хочется, но только в том случае, если Турция будет выполнять взятые на себя обязательства. Турция на покупку оружия для украинской армии выделит $50 млн – посол Украины © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Как я понял, была заключена некая сделка, по которой Россия помогает Турции в ливийском вопросе, в ответ на что Эрдоган приподзакрывает глаза на определённую активность Асада по освобождению части провинции Идлиб. Проблема в том, что эта сделка не предусматривала атаку на турецких военных, и Эрдоган оказался в сложной ситуации — он не может всё спустить на тормоза, даже если бы хотел, потому что его собственный накрученный турецким национал-патриотизмом электорат с него спросит «почему наши солдаты гибнут от сирийского режима, а ты ничего не делаешь?». Поэтому он вынужден вот так отыгрывать, надеясь на то, что Москва сделает какой-то финт ушами, который позволит сказать: «Вот смотрите, я защищаю наших солдат от Асада, такого больше не повторится». Для этого нужно на Москву как-то надавить, и Эрдоган выбирает крымский вопрос.

С одной стороны, России по фигу, признают Крым российским или нет. С другой стороны, здесь вопрос не дипломатического признания, а вопрос экономической деятельности с Крымом. Например, будет ли Эрдоган мутить воду среди крымско-татарской общины, в которую Турция в период правления Украины вложила большие деньги — и в активистов, и давала различные гранты.

Те, в кого Турция вложила большие деньги, ФСБ под белы рученьки сопроводила в следственный изолятор. Турция была расстроена, ничего она тогда сделать не смогла. Поэтому России нужно, чтобы Эрдоган не мутил воду в Крыму. Даже со всеми заявлениями Путина Крым остаётся нашим больным местом, и когда кто-то начинает рассказывать, что Крым украинский, нам это, понятно, не нравится.

- В 1990-е годы в бывших республиках СССР открывались турецкие лицеи. В России эти учебные заведения закрыли по предписанию прокуратуры, но во многих странах они продолжают работать. Кроме того, в январе власти Турции объявили о конкурсе на получение стипендий для студентов, аспирантов и докторантов. Тем, кто пройдёт отбор, оплатят обучение в турецких учебных заведениях, проезд, проживание, завтраки и ужины, годовой языковой курс + денежная стипендия. Как указано в требованиях к кандидатам, рабочие языки: турецкий, арабский, английский, французский, русский, боснийский и испанский.

Насколько эффективна стипендиальная программа Турции на постсоветском пространстве?

— Очень эффективна. Стипендиальная программа — это не просто трата денег на то, что кто-то будет учить по вашим стандартам, вы воспитываете лояльных вам людей.

Как мне однажды сказал уже бывший сирийский губернатор, который переметнулся к оппозиции, первая драка, первая водка, первая девчонка никогда не забываются. В том плане, что, когда мы приглашаем студентов из других стран, это не то, что мы тратим на них деньги, мы делаем их лояльными нашей стране, они понимают нашу страну. В силу того, что они живут в нашем обществе, у них появляются симпатии к стране. Стипендиальная программа ровно про это, а не про занятие благотворительностью, чтобы студенты из третьих стран учились в вашей стране. Кроме того, если вы занимаетесь правильной системой обучения, а не тяп-ляп, то им в голову вкладываете свои смыслы, свои ценности, в конце концов, взгляд на мир и даже взгляд на страну, из которой они приехали.

К большому сожалению, Российская Федерация после распада СССР на все стипендиальные программы забила, а американцы очень активно работают, за счёт чего сейчас молодёжь и Украины, и Армении, и целого ряда стран настроена проамерикански.