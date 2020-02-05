До Нового года, продолжил эксперт, Тимошенко провела встречу с региональными руководителями «Батькивщины», которые жаловались на то, что после сокращения финансирования партии в два раза из нее стали уходить активисты.
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«Поэтому Тимошенко обзвонила олигархов — Коломойского, Пинчука и Ахметова, чтобы договориться с ними о встрече. С первым она встретилась, с Игорем Валерьевичем, и попросила его о финансовом и информационном спонсорстве», — сказал Царев.
По его словам, Коломойский не счел возможным финансировать ее партию самостоятельно, но пообещал найти ей такого спонсора, а также пообещал ей медийную поддержку, в связи с чем Тимошенко появлялась на телеканале «1+1».
В ответ, сказал политик, Тимошенко пообещала часть мест в своих списках на местные выборы людям Коломойского, а также согласилась критиковать власть и в своих выступлениях на «1+1», и выступила с критическими заявлениями в адрес президента Владимира Зеленского.
«Тимошенко хочет добиваться проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Коломойский не против, так как считает, что новые выборы лишь укрепят и расширят его присутствие во власти», — пояснил экс-депутат.
Пинчук, рассуждает Царев, также не против проведения досрочных выборов, рассчитывая получить больший результат, поэтому без всяких условий предоставил главе "Батькивщины" допуск к своим телеканалам.
Когда Коломойский увидел Тимошенко на канале, то сразу понял, что она договорилась с Пинчуком, разозлился и в итоге отказался искать ей спонсоров. Ну а Ринат Ахметов, который никогда не становится в оппозицию к власти, с Тимошенко встречаться не хочет, подытожил Царев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.