Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал изданию Украина.ру, почему Коломойский и Пинчук уже не против досрочных выборов, а ближайшие к Зеленскому люди - Ермак и Разумков - готовы уйти в отставку

- Олег, что стоит за этим диким выступлением Зеленского в Польше, в котором он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны? Какая сверхзадача была у этого выступления? И вообще почему он фактически предпочел поездку к польскому президенту Дуде участию в израильском форуме, посвященном годовщине освобождения Освенцима?

— В Израиле ему не предоставили слова на форуме. Это было воспринято им и его командой негативно, так как они посчитали, что в таком случае будут просто массовкой Путина, которому слово предоставили.

Что касается выступления в Польше, то Зеленский не ожидал, что оно будет воспринято настолько серьезно. Сейчас в Офисе президента скандал. Причем он был очень серьезным, так как в нем принял участие помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Ермак, который сказал, что такие заявления ни в коем случае нельзя делать. Он настолько был расстроен речью Зеленского, что готов был даже уволиться. Он не уволится, но об этом думал.

Текст скандального выступления в Польше Зеленскому готовил протокол. Еще раз, он не думал, что он вызовет такие последствия.

- А протокол там, понятное дело, с прежних порошенковских времен и пишет речи в прежней парадигме?

— Да. Кроме Ермака об увольнении думал и Разумков, но он хотел уйти в отставку по другой причине. Его постоянно упрекает Офис президента в том, что он не может обеспечить голосами нужного голосования. Но как спикер Разумков старается вести себя правильно и толерантно, и это не его проблема, что фракция «Слуга народа» состоит из трех групп — команды «95 квартала», включая Игоря Павлюка, который был спонсором вместе с Калетником «Слуги народа», а также команд Коломойского и Сороса-Пинчука.

Так что сейчас на фоне падения рейтинга Зеленского настроения Ермака и Разумкова не очень.

- Что стоит за желанием принять новый закон о медиа?

— Сначала хотели запустить закон в самой жесткой редакции. Потом смягчить, но потом протащить в целом. Однако они не рассчитали того, какой сильный резонанс все это приобрело.

- И что теперь?

— Пока решения — принимать его в нынешней редакции или нет — нет. Будут смотреть.

- А что сейчас происходит с Тимошенко? Она то ли в оппозиции к президенту, то ли еще нет?

— С Юлей интересная ситуация. До Нового года она провела встречу с активом «Батькивщины». К ней подходили региональные руководители. Они жаловались на то, что после сокращения финансирования партии в 2 раза из нее стали уходить активисты в другие партии. Надо что-то делать.

Поэтому Тимошенко обзвонила олигархов — Коломойского, Пинчука и Ахметова, чтобы договориться с ними о встрече.

С первым она встретилась, с Игорем Валерьевичем, и попросила его о финансовом и информационном спонсорстве.

Коломойский пообещал ей найти такого спонсора, так как сам финансировать ее партию не счел возможным. Также он пообещал медийную поддержку. И мы видим, что Тимошенко уже появилась на телеканале «1+1».

В ответ она пообещала часть мест в своих списках на местные выборы людям Коломойского. Также она согласилась критиковать власть и в своих выступлениях на «1+1» выступила с критическими заявлениями в адрес Зеленского.

Она хочет добиваться проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Коломойский не против, так как считает, что новые выборы лишь укрепят и расширят его присутствие во власти.

Встретилась Тимошенко и с Пинчуком. Он также не против проведения досрочных выборов. Олигарх также считает, что возьмет больше на новых выборах. Пинчук без всяких условий предоставил допуск Юле к своим телеканалам.

Когда Коломойский увидел Тимошенко на канале, он сразу понял, что Юля договорилась с Пинчуком, и «кинул ей предъяву» за это. В итоге отказался искать ей спонсоров.

Ну, а Ринат Ахметов, который никогда не становится в оппозицию к власти, с Тимошенко встречаться не хочет.

- Будет ли иметь какие-то последствия расследование обстоятельств прослушки в кабинете Гончарука?

— Спецслужбы получили задачу: найти, откуда произошла утечка. Просто утечка бьет не только по Гончаруку, но и по всей власти. Имиджевые потери. СБУ понимает, что в основном записи ушли от их прослушки. Сейчас ведется поиск внутри себя. Есть наработки и есть подозрения, кто из замов начальника СБУ Баканова сделал и слил эти записи.

Но кроме этого они сделали экспертизу, просто одна из записей была сделана не с их жучка. Она была сделана с чьего-то телефона. Анализируя, кто и где сидел, и по громкости звука, Зеленскому доложили, что это министр финансов Оксана Маркарова.

МВФ, Сорос, Пинчук и другие выступили в поддержку Гончарука. Кто только Зеленскому не звонил. Пинчук говорил, что нельзя отправлять Гончарука в отставку перед Давосом. Если ехать туда без премьера, то никакие инвестиции мы не привлечем.

Но с другой стороны, многие из защитников поняли, что Гончарук собрал очень много негатива, поэтому сейчас Сорос ищет человека, который мог бы заменить Гончарука. К тому же Сорос недоволен еще и утечкой информации раньше времени о передаче в эксплуатацию железной дороги немцам (передача — не фейк, она рано или поздно произойдет), теперь придется из-за этого прописывать для Украины более льготные условия.

Если Коломойский хочет Маркарову или Витренко, или Авакова, Пинчук и Сорос ищут своего кандидата.