Белорусские националисты не любят великого русского поэта А.С. Пушкина за то, что в своем стихотворении «Клеветникам России» он фактически поддержал подавление польского восстания 1830 года. Об этом рассказал политолог Кирилл Аверьянов-Минский на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» Тадеуша Костюшко и Винсента Калиновского, а также литовских князей Гедимина и Ольгерда.

Больше новостей о Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Их считают белорусскими национальными героями на полном серьезе. Тут речь идет об обелорусивании польско-литовских национальных героев, естественно, в пику России», — указал Аверьянов-Минский.

Эксперт в связи с этим напомнил, что когда в 2015 году в Могилеве установили памятник Пушкину, то после шумихи в националистических СМИ городские власти убрали с постамента строки из его стихотворения «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.