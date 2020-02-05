Белорусская националистическая историография, продолжил эксперт, старается причислить к числу своих героев воевавших с Россией польских революционеров Тадеуша Костюшко и Винсента Калиновского, а также литовских князей Гедимина и Ольгерда.
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«Их считают белорусскими национальными героями на полном серьезе. Тут речь идет об обелорусивании польско-литовских национальных героев, естественно, в пику России», — указал Аверьянов-Минский.
Эксперт в связи с этим напомнил, что когда в 2015 году в Могилеве установили памятник Пушкину, то после шумихи в националистических СМИ городские власти убрали с постамента строки из его стихотворения «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.