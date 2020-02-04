Ранее депутаты Рады по упрощённой процедуре уже уволили с должности министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, назначив на этот пост губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля.
«Не все будет хорошо у Бородянского. Есть определенные провалы. Есть определенные вопросы к Милованову. Возможны претензии к Новосад. Остается вопрос о Скалецкой, там 50 на 50», — сказал он.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день затеяно реформирование структуры всего Кабмина, в планах, помимо обычных перестановок, появление новых министерств, а вместе с ними и новых министров.
Политолог добавил, что вполне возможна и отставка самого премьера Алексея Гончарука, но пока что непонятно, кого именно президент Владимир Зеленский собирается назначить на этот пост вместо него.