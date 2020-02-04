Сегодня в украинском правительстве наиболее слабые позиции имеет министр культуры Владимир Бородянский, министр экономики Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в комментарии изданию Украина.ру

Бизяев объяснил, почему Украину больше не стоит ассоциировать с Бандерой © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Алёну Бабак, назначив на этот пост губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля.

«Не все будет хорошо у Бородянского. Есть определенные провалы. Есть определенные вопросы к Милованову. Возможны претензии к Новосад. Остается вопрос о Скалецкой, там 50 на 50», — сказал он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день затеяно реформирование структуры всего Кабмина, в планах, помимо обычных перестановок, появление новых министерств, а вместе с ними и новых министров.

Политолог добавил, что вполне возможна и отставка самого премьера Алексея Гончарука, но пока что непонятно, кого именно президент Владимир Зеленский собирается назначить на этот пост вместо него.