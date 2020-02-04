Канадский актер, продюсер и музыкант Киану Ривз вошел в учебник «Всемирная история» для 10 класса украинских школ. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал Украина.ру

С помощью фотошопа снимок голливудской звезды присоединили к всемирно известной фотографии «Обед на небоскребе».

Печальный Киану Ривз в деловом костюме сидит рядом со строителями. Фотография иллюстрирует главу «Смена статуса США в мире после Первой мировой войны».

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Исторический миф: как москали-мокшане у украинцев русское имя украли © Иван Билибин. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина Игоря Щупака было издано за счет государственного бюджета.

Снимок «Обед на небоскребе» был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На фото запечатлены 11 рабочих, обедающие на поперечной балке во время строительства RCA Buildings в Нью-Йорке.

Снимок с настоящими строителями впервые опубликовали 2 октября в воскресном приложении к New York Herald Tribune.