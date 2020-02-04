С помощью фотошопа снимок голливудской звезды присоединили к всемирно известной фотографии «Обед на небоскребе».
Печальный Киану Ривз в деловом костюме сидит рядом со строителями. Фотография иллюстрирует главу «Смена статуса США в мире после Первой мировой войны».
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Учебник вышел в свет в 2018 году и рекомендован Министерством образования и науки Украины. Пособие авторства Игоря Щупака было издано за счет государственного бюджета.
Снимок «Обед на небоскребе» был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На фото запечатлены 11 рабочих, обедающие на поперечной балке во время строительства RCA Buildings в Нью-Йорке.
Снимок с настоящими строителями впервые опубликовали 2 октября в воскресном приложении к New York Herald Tribune.