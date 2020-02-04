Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой пройдет в пятницу, 7 февраля. Об этом белорусский лидер сообщил 4 февраля во время визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», передает агентство БЕЛТА

Отношения между двумя странами обострились после того, как Минск и Москва не смогли договориться о стоимости нефти. В январе Россия прекратила поставки энергоносителя в республику.

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«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, его страна желает быть в добрососедских отношениях с Россией, но при этом хотела бы получать нефть по внутрироссийским ценам.

Лукашенко также добавил, что Белоруссия вправе сама определять свою внешнюю политику.

Госсекретарь США Майк Помпео, недавно посетивший Белоруссию, заверил Минск, что Вашингтон готов продавать энергоресурсы в необходимых для республики объемах.