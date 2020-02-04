Заместитель генерального прокурора продолжил досудебное расследование в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета на срок до четырех месяцев. Об этом 4 февраля сообщается на сайте ведомства

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