«Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования, прежде всего, необходимо для выполнения следователями органа досудебного расследования письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов», — говорится в сообщении.
Согласно закону, если прокурор удовлетворяет ходатайство следователя о продлении срока предварительного расследования, он определяет новый кратчайший срок, достаточный для нужд досудебного расследования. Поэтому прокурор для выполнения запланированных процессуальных действий принял решение о продлении срока предварительного расследования на срок до четырех месяцев.