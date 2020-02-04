Киев постоянно подбрасывает дрова в костер в своем конфликте с Москвой, стремясь создавать непрерывный информационный шум. Об этом 4 февраля заявил член комитета по международным делам Олег Морозов, передает РИА Новости

Украина пригрозила России новыми исками © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказал Морозов.

По его словам, это стратегия создания непрерывного информационного шума и эскалации всех видов конфликта.

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«Позитивную повестку предложить не хотят. Да и не умеют», — констатировал сенатор.

Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.