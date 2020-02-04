«Это стремление постоянно подбрасывать дрова в костер так называемого украино-российского конфликта. Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск», — сказал Морозов.
По его словам, это стратегия создания непрерывного информационного шума и эскалации всех видов конфликта.
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«Позитивную повестку предложить не хотят. Да и не умеют», — констатировал сенатор.
Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.