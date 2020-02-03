Отмечается, что Национальный союз журналистов Украины, обобщив отзывы и предложения региональных организаций союза, членов НСЖУ, редакций СМИ, международных партнеров и экспертов, решил обнародовать консолидированную позицию по проекту закона о СМИ.
Предлагается не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект, поскольку в существуем документе 99% текста посвящено печатным и онлайн-СМИ.
Также отмечается, что конечным результатом воплощения нового законодательства о СМИ должны стать независимость (в том числе экономическая и политическая) и равенство всех, кто создает информационный продукт.