Национальный союз журналистов Украины предлагает Раде не распространять действие законопроекта о СМИ на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект. Об этом 3 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава союза Сергей Томиленко в своїм Facebook

Киевский режим отказывается защищать журналистов — НСЖУ © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Предлагается не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект, поскольку в существуем документе 99% текста посвящено печатным и онлайн-СМИ.

Также отмечается, что конечным результатом воплощения нового законодательства о СМИ должны стать независимость (в том числе экономическая и политическая) и равенство всех, кто создает информационный продукт.